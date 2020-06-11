Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - KONYA

Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

11.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:29
Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erdal Yiğit (47) idaresindeki 52 PB 929 plakalı minibüs, TOKİ konutları girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Yiğit, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Sebahattin Arslan (34), Turgay Bozkurt (38) ve Arslan Yiğit (38) ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Ilgın, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Belçika’daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid’in mücevherlerini çalan 2. Leopold’da öfke büyüyor Haber
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Haberler››3. Sayfa››Minibüs elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - KONYA - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:36: Komşular örülen duvar yüzünden birbirine düştü - Haberler 10:29: İçişleri Bakanlığının uyarılarına rağmen asker uğurlama terörü kamerada - Haberler 10:29: Adana'da uyuşturucu operasyonu - Haberler 10:29: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplandı - Haberler 10:26: Bursa'da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması - Haberler 09:49: 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı 09:42: "İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor - Haberler 09:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu - Haberler 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?