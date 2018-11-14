14 Kasım 2018 Çarşamba 14:24



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:24

Adıyaman'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üç katlı binanın istinat duvarına çarparak evin bahçesine girdi.Alınan bilgiye göre, İfakat Kaykaç idaresindeki 02 AR 276 plakalı minibüs, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan üç katlı evin istinat duvarına çarptı.Çarpmanın etkisiyle minibüs evin bahçesine girdi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmadı.Araçta ve evin bahçesinde maddi hasar meydana geldi.