Haberler » Güncel » Haber

Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı - 1

19.09.2019 15:16Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı - 1


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14 Liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor
16:12 Öztrak: "Bizim bir erken seçim talebimiz yok"
16:12 Şehitlerimiz ve gazilerimize vefa
16:12 Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu
16:12 Şırnak'ta, gaziler günü törenle kutlandı
16:12 Diyanet işleri başkanı erbaş: islam denge dinidir
16:11 Ortaylı: türkiye'nin sanayileşmesi ve gelişmesinde balkan göçünün faydası büyük