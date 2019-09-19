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Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı:  1'i kadın 2 ağır yaralı

İSTANBUL Havalimanı yolunda bir minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

19.09.2019 14:43Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı:  1'i kadın 2 ağır yaralı
İSTANBUL Havalimanı yolunda bir minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza saat 11.00 sıralarında Kemerburbaz-Göktürk yolu İstanbul Havalimanı yönünde meydana geldi.  İddiaya göre yolda seyir halindeki minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde giden bir hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüste bulunan 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı.  Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın yaşanmasından hemen sonra yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde kaza yapan aracın hurdaya dönmüş hali görünürken, yaralanan 2 kişiye vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görülüyor.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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