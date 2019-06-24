24.06.2019 18:03
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Minibüs hattı bekleme durağında yangın paniği

Minibüs hattı bekleme durağında yangın paniği

Denizli'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının birinin bekleme durağında ocaktan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli 'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs hatlarının birinin bekleme durağında ocaktan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Aktepe- Bayramyeri hattında minibüsle yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin Aktepe Mahallesi'ndeki bekleme durağında, ocaktan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek katlı durağı sardı. Durak binasından dumanlar çıktığını gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bu sırada minibüsçü esnafı ise araçlarını duraktan uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Pamukkale , Denizli , 3. Sayfa

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