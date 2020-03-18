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Minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

GAZİANTEP'te, minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriyeli Fıras Alarud (34) ile arkasında oturan arkadaşı Cuma Yasin (27) yaşamını yitirdi.

18.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:49
Minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

GAZİANTEP'te, minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriyeli Fıras Alarud (34) ile arkasında oturan arkadaşı Cuma Yasin (27) yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı

Kaza, gece geç saatlerde Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sebze halinde çalışan Fıras Alarud, aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Cuma Yasin'i de yanına alarak elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Bulvar üzerinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile Suriye uyruklu iki arkadaşın üzerinde bulunduğu elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralanırken, Fıras Alarud ve Cuma Yasin çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fıras Alarud ve Cuma Yasin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İki arkadaşın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fıras Alarud'un 4, Cuma Yasin'in ise 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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