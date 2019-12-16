Haberler » 3. Sayfa » Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de minibüs ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

16.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:54Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
'de minibüs ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Düzce Merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi 1348. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Koçyazı Mahallesi'nde İ.B.'nin idaresindeki 81 ASS 941 plakalı minibüs, 1348. Sokak'tan 2387. Skak'a dönerken H.İ.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü H.İ. yola fırladı. Yaralı H.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:38 Klima evi yaktı - Haberler
14:37 Amerika'da askeri öğrencinin yaptığı el işareti olay oldu - Haberler
14:36 Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan... - Haberler
14:35 İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti - Haberler
14:29 Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis - Haberler
14:12 16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı - Haberler
13:55 Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin - Haberler
13:45 Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın - Haberler
13:40 Obama: "Kadınlar, bilmenizi istiyorum, mükemmel değilsiniz, ama tartışmasız bizden (erkekler) daha iyisiniz" - Haberler
16.12.2019 14:49:50