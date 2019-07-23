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Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Kütahya'da işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, 11 kişi yaralandı.

23.07.2019 11:41 Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
Kütahya'da işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan Ali Beyge'nin kullandığı 43 SC 714 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Halil Aslan yönetimindeki 43 AP 143 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki İsmail Çelik, Aladdin Gök, Orhan Kuşluk, Ahmet Ocak, Ömer Aşan, İsmail Yakut, İsmail Akgün, Ramazan ve Selim Kuşçu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Kütahya, İşçi, 3. Sayfa

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