Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Bolu
'da, minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul
istikametine seyreden Ali Yılman idaresindeki 14 ER 995 plakalı minibüs, Mustafa Alemdar yönetimindeki 14 KR 266 plakalı kamyonet ile Saraycık
köyü Kartalkaya Kayak Merkezi
kavşağında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüsün sürücüsü ve araçtaki Bekir Çolakvermiş ile kamyonette yolcu olarak bulunan İsmail Efe
yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İstanbul,Bolu