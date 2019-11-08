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Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

08.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:13 Minibüs ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli-Acıpayam karayolu üzeri Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli istikametine gitmekte olan Sedat Ç. idaresindeki 09 PS 869 plakalı minibüs karşı şeritten gelen 15 HA 468 plakalı ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Sedat Ç., Vedat Ç. ve ticari kamyonette bulunan Seyhan A. ve Kader A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise bir başka yaralanmayı önlemiş oldu.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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