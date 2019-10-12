Haberler » 3. Sayfa » Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

12.10.2019 18:31Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mahmutlu Mahallesi Yukarı Çarşı Arıoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki iddiaya göre yola ters yönden giren 01 ZY 212 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nazmi K. (49) idaresindeki 01 RT 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken motosiklette bulunan şalgamlarda yola döküldü.

Kaza sonrası olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı motosiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmayı başlattığı kaydedildi. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:41 Yüksekova'dan Irak sınırına askeri sevkiyat
18:31 Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
18:33 Türkiye'nin beşinci yüz naklini geçiren Recep Sert gözaltına alındı
18:17 Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı
18:16 Dinar'da feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
18:18 Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü
18:12 Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 kişi tutuklandı
12.10.2019 18:47:23