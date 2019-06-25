25.06.2019 15:25
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1

Siirt-Baykan karayolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Siirt- Baykan karayolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine sevk edilen 112 acil ağlık ekiplerince Siirt'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt-Baykan karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Siirt-Baykan arası ilçe yolcu taşımacılığı yapan Cesur Doğan Teymur yönetimindeki 56 M 0220 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Erkan İlkılıç yönetimindeki 19 AC 878 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince içinde kadın ve çocuklarında bulunduğu yaralılar, Siirt'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Siirt Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan 5 yaralıdan Bedia Sarsılmaz'ın (40) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Selami Deniz/İHA)
Kaynak: İHA
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