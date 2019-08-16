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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16.08.2019 22:18
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 21 Şubat Sanayi Sitesi kavşağında Salih Kızılarslan yönetimindeki 25 DL 203 plakalı minibüs, Muhsin Bayram'ın (66) kullandığı 34 U 8462 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü Muhsin Bayram ile beraberindeki Hatice Bayram ve Behiye Erdemir, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Sürücü Muhsin Bayram, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Hatice Bayram ve Behiye Erdemir'in tedavileri ise aynı hastanede sürdürülüyor.
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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