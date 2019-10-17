Haberler » 3. Sayfa » Minibüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

17.10.2019 17:15Minibüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kayadibi Köyü -Yamaç Köyü arasında bulunan Çamlık mevki'inde meydana geldi. Yamaç Köyü istikametinden Kayadibi Köyü istikametine seyir halinde olan Dursun Kocabaş'ın kullandığı 78 YB 638 plakalı minübüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Hasan Kaya'nın kullandığı 34 ENB 30 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hasan Kaya'nın yanında bulunan eşi Hatice Kaya hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:25 Çöp kutusunun yanına bırakılan bebek çantası polisi alarma geçirdi
18:26 Sevgilisini falçatayla yaralayıp tecavüze kalkıştığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi
18:18 Kulu'da okul servisleri denetlendi
18:16 Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
18:07 Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından hastanedeki saldırıyla ilgili açıklama
18:04 Van'da korkutan yangın
18:01 Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın
17.10.2019 18:32:32