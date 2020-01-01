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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

01.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:12 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bekir Yıldız bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa bulvarı üzerinde 38 HC 630 plakalı otomobil ile 38 ZV 562 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken iki araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen minibüsün sürücüsünü tedavi için hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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