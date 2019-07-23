Haberler» 3. Sayfa» Haber

Minibüs ile otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

23.07.2019 19:06 Minibüs ile otomobil çarpıştı
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Türer yönetimindeki 02 D 8071 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ekrem Gözel yönetimindeki 07 EVJ 65 plakalı otomobil ile Cendere Köprüsü yol ayrımında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emine Gözel yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:36   Antalya'da yaya geçidinde 2 kişiye otomobil çarptı
19:11   Trabzon'da silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon
19:07   Uygulamada polisten kaçan otomobil polis aracına çarparak durdu
19:06   Minibüs ile otomobil çarpıştı
18:49   16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
18:43   Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı
18:41   Sulama kanalına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı