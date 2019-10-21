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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

21.10.2019 23:25Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde, minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Minibüsteki Suriye uyruklu 11 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Ankara yolunda Cihanbeyli'ye bağlı Kırkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Mohammed (27) yönetimindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs kavşakta dönüş yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 SG 876 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki Suriye uyruklu 10 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde müdahalesi yapılan 11 yaralı ise kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Cihanbeyli, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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