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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kelkit karayolunda otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

05.08.2019 12:55 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kelkit karayolunda otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gümüşhane-Kelkit karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Kelkit'e giden Yusuf Avşaroğlu'nun kullandığı 07 AEF 602 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında karşı yönden gelen Barış Akyüz yönetimindeki 61 KM 374 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile Semanur Avşaroğlu, minibüs sürücüsü Akyüz, yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Gümüşhane, Kelkit, Güncel

Kaynak: DHA

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