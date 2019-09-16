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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı Kaza İlçenin Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarında meydan geldi.

16.09.2019 19:54
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
Kaza İlçenin Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarında meydan geldi. Alınan bilgilere göre Yakup K. yönetimindeki 63 ER 419 plakalı otomobil ile Serdal Bulut yönetimindeki 23 AJ 512 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yakup K. ile yolculardan Güler B. Aykut B yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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