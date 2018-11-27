27 Kasım 2018, 20:26
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Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Kumova Sokak'ta meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada minibüste ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Burak Türker/İHA) Bursa
27 Kasım 2018 Salı 20:26