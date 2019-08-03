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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

03.08.2019 16:27 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 EP 235 plakalı yolcu minibüsü ile 35 AK 2886 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil trafik levhalarının bulunduğu direğe çarparken, yolcu minibüsü ise takla attı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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