Haberler» 3. Sayfa» Haber

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

17.08.2019 08:41 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nejat B., (25) idaresindeki 06 EKZ 97 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi Baraj yolu üzerinde Mustafa T. (39) idaresindeki 34 TB 4334 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüsle çarpışan otomobil daha sonra yol kenarında park halindeki 65 DH 660 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücülerden Nejat B., Mustafa T., ile araçlarda bulunan Kürşat D., Elif T., ve İnci T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:06   Van'da 30 kilogram eroin ele geçirildi
10:05   Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama
10:03   Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında son bilgi
10:03   Acı haber 3 ay sonra geldi
09:55   Esrarla yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtarmadı
09:54   Uganda'da akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü
09:54   Mardin Büyükşehir Belediye önünde hareketli saatler