Haberler » Güncel » Haber

Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

03.10.2019 23:03Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Çiçek yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı minibüs ile Cemal Çaka idaresindeki 01 AAV 381 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada Umut Esenköylü, Hüseyin Ceylan, Berzan Ergin, Selim Mert Dorak, Mehmet Kahraman, Kemal Gülenoğlu ve Cemal Çaka hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:44 Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
02:41 New York Comic Con 2019
02:40 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi: 11 tutuklama (2)
02:37 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
02:36 Gaziantep lezzetleri izmit'te
02:34 Demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı
02:32 Neşet ertaş, beştepe'deki etkinlikle anıldı, cumhurbaşkanlığı sözcüsü ibrahim kalın...