Haberler» 3. Sayfa» Haber

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28 Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir'den Uluderbent Mahallesi'ne seyir halinde olan M.O. yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.Y. idaresindeki 35 DOU 17 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü İ.Y. ile minibüste bulunan A.A., F.E., O.E., A.C., H.D. olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı