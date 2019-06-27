27.06.2019 23:37
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Minibüs ile plakasız motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Siirt 'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt çevre yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 34 KH 5376 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan Kesici yönetimindeki 56 AY 4833 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
Öte yandan sürücüsü öğrenilemeyen 80 LG 724 plakalı minibüs ile Vedat Çatkan yönetimindeki plakasız motosiklet Tillo Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Çatkan ile beraberindeki Hamza Özer yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Minibüs ile plakasız motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA
Siirt , Güncel

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