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Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi

DİYARBAKIR'da sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi.

11.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:14Minibüs kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi

DİYARBAKIR'da sürücüsünün, hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan minibüs, kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarpıp, etüt merkezi bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yenihal Kavşağı'nda meydana geldi. 34 FV 5878 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim Aydın, önünde giderken yavaşlayan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak minibüs kontrolden çıktı. Araç kaldırımda yürüyen Ahmet Yetişen (13) ile Doğan Yetişen'e (27) çarpıp, etüt merkezinin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akraba oldukları öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Minibüsü sürücüsü İbrahim Aydın da gözaltına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



İbrahim Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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