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Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

15.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:09Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet sürücüsüne çarptı.  Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletliyi bir polis memuru,  112 Acil ve trafik ekibine verdi. Gelen 112 görevlileri, yaralı motosikletliyi Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Alkolsüz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü ile ilgili soruşturmaya başlandı. Bölgede temizlik yapan bir kadın belediye işçisi,  yoldaki araç parçalarını süpürürken  iki araç da çekici ile kaldırıldı.



Reşitpaşa, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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