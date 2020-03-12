Minibüs nasıl yazılır? TDK'ya göre Minibüs mü, minübüs mü? Minibüs ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Minibüs". Peki, Minübüs nasıl yazılır? TDK'ya göre minibüs mü, minübüs mü yazılır? Minibüs ne demek?
12.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:28
Minibüs kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Minübüs TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Minibüs nasıl yazılır? Minibüs mü, minübüs mü? TDK'ya göre minibüs kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
BİRDENBİRE NASIL YAZILIR? BİRDENBİRE MÜ, BİRDEN BİRE MÜ?
Minübüs: Yanlış
Minibüs: Doğru
TDK'YA GÖRE BİRDENBİRE NE DEMEK?
Minibüs:
isim, Fransızca minibus
10-12 kişilik oturma kapasitesi olan küçük otobüs.
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