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Minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Sivas'ta minibüsün polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

11.10.2019 20:26Minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
Sivas'ta minibüsün polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.
Doğan Ozan yönetimindeki bir halı yıkama firmasına ait 58 ABL 421 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Kılavuz Kavşağı yakınlarında aynı güzergahta seyir halinde olan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Galip A'nın kullandığı 58 BZ 217 plakalı sivil polis aracına arkadan çarptı.
Kazada Galip A. ile aynı araçtaki polis memuru Mehmet Kazım G. ve minibüste bulunan Yusuf Ozan yaralandı.
Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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