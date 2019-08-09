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Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

09.08.2019 01:17
Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde, Orhan Akar'ın kullandığı 34 JJ 7481 plakalı, köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki Rıdvan Bulat (7) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezine nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Yaralılardan Hacı Akbudak (60) da hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Pervari, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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