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Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

21.10.2019 15:58Minibüs, şarampole devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ş., idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü M.Ş., ile minibüste bulunan A.B., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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