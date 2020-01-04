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Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

04.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:42 Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı
'nin ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde meydana gelen trafik kazasında A.D. (57) yönetimindeki 38 RP 187 plakalı minibüs, kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan A.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Tomarza Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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