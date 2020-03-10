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Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı (2)

Amasya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

10.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:16
Amasya 'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Tokat 'tan Amasya yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyas köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı (2)

Kaynak: AA

Etiketler : Amasya, Tokat, Güncel
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