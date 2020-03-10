Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı (2)
Amasya'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
10.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:16
Amasya 'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Tokat 'tan Amasya yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyas köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat 'tan Amasya yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyas köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı (2)
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