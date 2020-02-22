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Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:49Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı
Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüste bulunan 4 yolcudan G.Ş isimli yolcu yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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