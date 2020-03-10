Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı - Haberler

Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı Amasya'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.

10.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:49
Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
AMASYA - Amasya 'da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyasköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanıyor Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanıyor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Haberler
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Haberler
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Haberler
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu