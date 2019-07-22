Haberler» Güncel» Haber

Minibüs seyir halinde alev alev yandı

Esenyurt Haramidere E-5 yan yolda seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

22.07.2019 11:05 Minibüs seyir halinde alev alev yandı
Esenyurt Haramidere E-5 yan yolda seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı. Aniden alev alan minibüsteki, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtarırken minibüsün yandığı o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere Mevkii E-5 yan yolda seyir halindeki minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı birden alev aldı. Durumu fark eden sürücü minibüsü sağa çekerek son anda araçtan indi. Aniden büyüyen yangınla minibüs adeta alev topuna dönerken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı yangın sırasında bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:27   Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı
11:27   Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
11:27   FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:27   DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 5 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
11:27   DHA DIŞ -Londra'da AVM'de yangın-3
11:26   flaş
11:26   Blockchain ile yapay zekâ alanında uluslararası iş birliği