MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ YENİ DÜZENLEMEDEN MEMNUN OLDU

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAİçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında artık koltuk sayısı kadar yolcu taşınabileceği fakat ayakta yolcu alınamayacağı açıklandı.

01.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:34
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında artık koltuk sayısı kadar yolcu taşınabileceği fakat ayakta yolcu alınamayacağı açıklandı. Minibüs şoförleri alınan yeni kararlardan memnun olduklarını söyledi.
İçişleri bakanlığı tarafından bugün yayınlanan genelge ile şehir içi çalışan tüm toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu kabul edilebileceği talimatı yürürlükten kaldırdı. Artık araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilecek fakat ayakta yolcu kabul edilmeyecek. Alınan kararlara uymayan sürücülere Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince cezai işlem uygulanacak. Bugün yayınlanan genelge minibüs sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Minibüs şoförleri araç içinde yeni oturma düzenini canlandırdı.
Bostancı Dudullu hattında çalışan minibüsçülerin durak başkanı Halit Temur, 'Daha aktif duruma geçemedik. Hala üzerimizde bu baskı var. Ama inşallah daha da güzel çalışacağız. Allah razı olsun bu genelgeyi çıkarandan. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, belediye başkanımızdan hepsinden Allah razı olsun. Genelgede 14 kişi alacağız. Her koltuğa birer kişi. İnşallah kazanacağız. Biz amme hizmeti yapıyoruz. Çok mağdur duruma düştük 2, 2 buçuk aydır. Ayakta yolcu alamayacağız zaten alamıyorduk. Oturan yolcuları aldığımız zaman en azından mağduriyetimiz giderilecek inşallah. dedi. MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ YENİ DÜZENLEMEDEN MEMNUN OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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