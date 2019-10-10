Haberler » Güncel » Minibüs şoförü aracında ölü bulundu

Minibüs şoförü aracında ölü bulundu

Antalya'da bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu.

10.10.2019 19:46Minibüs şoförü aracında ölü bulundu
Antalya'da bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak'ta, bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü kokular geldiğini ve hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yusuf C. (46) olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunda şırınga izi ve cesedin yanında boş enjektör buldu.
Aracın plakasından ulaşılan tur şirketi sahipleri, firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda bulunduklarını belirtti.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:05 İlk görev yerinde şehit oldu
21:04 Kastamonu Bilim Şenliği sona erdi
21:04 Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
21:04 'Mavi medrese' müzeye dönüştürülecek
21:02 Mısırlı genç kız Türk Büyükelçiliği makamını "temsili olarak" devraldı
21:02 Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü
21:01 Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar: "eTwinning faaliyeti, ilimizdeki öğretmenlerin üstün gayret...
10.10.2019 21:06:59