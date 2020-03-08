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Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı -Kırmızı ışıkta yolcu alan şoför vurularak öldürüldü Adana'da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

08.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:04

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı

-Kırmızı ışıkta yolcu alan şoför vurularak öldürüldü

ADANA - Adana 'da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. kullandığı 01 M 0459 plakalı minibüsüne yolcular aldı. Daha sonra bir süre ilerleyen M.S kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada minibüse binen yolculardan biri M.S'in kafasına tabancayla ateş etti. İsmi öğrenilemeyen şüpheli başka bir minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Bu sırada minibüste bulunan yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.S'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S kurtarılmadı.

Polis olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta delil çalışması yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, acı haberi duyan M.S'in kardeşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana, 3. Sayfa
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