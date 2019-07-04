Minibüs şoförü, rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştirdi - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs şoförü, havale geçiren 3 yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştirdi.İlçe merkezinde yolcu taşımacılığı yapan Halil Şeftali, Esmerçayır Mahallesi'nde minibüsüyle seyir halindeyken yol kenarında kucağında çocukla koşan bir kadını görerek durdu.Baygın haldeki çocuk ve annesini araca alan Şeftali, kadının çocuğun havale geçirdiğini söylemesi üzerine, minibüsteki yolcularla birlikte hastaneye doğru yola çıktı.Araçta bulunan diğer yolcuların su dökerek müdahale ettiği 3 yaşındaki çocuk, Siverek Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Minibüs şoförü Halil Şeftali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kucağınca çocukla koşan kadını görünce aracı durdurduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Çocuğunun havale geçirdiğini söyledi. Çocuğu araca aldım ve yola koyuldum. O arada yolcular da çocuğa su döküp müdahale etti. Çocuk araca getirildiğinde bilinci kapalı ve baygın bir haldeydi. Suyla müdahale edilince kendine geldi ve annesi de çok telaşlıydı, çocuğa bir şey oldu diye korkuyordu, Ben de hiçbir şekilde yolcu indirip bindirmeden, direkt acil servisin önüne giderek üstüme düşeni yaptım. Elimden gelen buydu ve benim yerimde kim olsa aynısını yapardı."