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Minibüs şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Denizli'de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

30.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:40Minibüs şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı
'de iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Zamana karşı yarışan itfaiye ekipleri, yaralanarak araç içerisinde sıkışan minibüs şoförünü 20 dakikalık müdahalenin ardından çıkardı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2421 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde bulunan 20 U 2771 plakalı minibüs sürücüsü Murat Ş., Batuhan A.'nın yönetimindeki 20 GB 942 plakalı minibüs ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. içerisinde yaralanarak sıkışan Batuhan A., itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesinin ardından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Batuhan A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Minibüste yolcuların olmaması ise bir başka faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(Semih Can Yılmaz/İHA)

Denizli, İtfaiye, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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