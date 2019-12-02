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Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada

Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı.

02.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:40
'den 'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş Bahçehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kız kardeşler, tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup genç kızları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. İki kız kardeş polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Olay anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada

Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA


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