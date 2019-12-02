Haberler » Güncel » Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada - Haber

Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada

BAHÇEŞEHİR'den ahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı.

02.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:47Minibüs şoförünün 2 kız kardeşe saldırısı kamerada
BAHÇEŞEHİR'den ahçeşehir'den 'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş Bahçehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kız kardeşler, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup genç kızları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. İki kız kardeş polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu.  Olay anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul

Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:59 Fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor - DÜZCE
09:59 Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı, getirin
09:54 Bitlis'te iş adamları istişare toplantısı düzenlendi
09:58 Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
09:58 Karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı
2.12.2019 10:05:39