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Minibüs sürücüsü tünelde kalp krizi geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

27.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:04Minibüs sürücüsü tünelde kalp krizi geçirdi
'nun ilçesi Yunus Emre Tüneli'nde seyir halinde olan minibüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Tüneli'nde 52 LL 079 plakalı minibüsüyle Ordu istikametine seyir halinde olan Muammer Yıldıran (54), direksiyon başında rahatsızlandı.
Rahatsızlandığını anlayınca minibüsü kenara çeken sürücüyü fark eden tünel sorumlusu 112 Acil Sağlık ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yıldıran'ı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Muammer Yıldıran'ın kalp krizi geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kalp Krizi, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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