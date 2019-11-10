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Minibüs sürüye daldı; şoför yaralandı, 30 koyun telef oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan göçerlerin sürüsüne çarptı.

10.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:59Minibüs sürüye daldı; şoför yaralandı, 30 koyun telef oldu
'ın ilçesinde bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan göçerlerin sürüsüne çarptı. Kazada şoför yaralanırken, 30 koyun ise telef oldu.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü mevkiinde meydana geldi. Batman istikametinden Gercüş istikametine gelmekte olan Reşit Yel (21) yönetimindeki 56 AV 897 plakalı minibüs, yolun karşısına geçen koyunları fark etmeyerek sürüye daldı. Kazada 30 küçükbaş hayvan telef olurken, sürücü Yel de yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Telef olan hayvanlar nedeniyle trafik akışı güçlükle sağlandı.

Hayvanların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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