Minibüs Takla Atıp Şarampole Uçtu: 16 Yaralı

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde su birikintisine giren minibüs takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Adana-Mersin otoyolu Yenice
mevkisinde meydana gelen kazada, Adıyaman
'dan İstanbul
'a giden Y.K.'nin (35) kullandığı 02 D 6122 plakalı minibüs, otobandaki su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs takla atıp şarampole yuvarlandı. Olayda 16 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Tarsus,Mersin
11 Kasım 2018 Pazar 10:01