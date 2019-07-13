13.07.2019 13:38
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Minibüs tamamen yandı

Minibüs tamamen yandı

Muğla'da ticari bir minibüsün motor bölümündeki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangında araç tamamen yandı.

Muğla'da ticari bir minibüsün motor bölümündeki kabloların kısa devre yapması sonucu çıkan yangında araç tamamen yandı.

Bu sabah saatlerinde Gökova- Köyceğiz karayolu Namnam çayı mevkisinde hareket halinde olan Rifat Kahraman yönetimindeki 48 S 6604 plakalı minibüsün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Ula ve Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Aracın motor bölümünde başlayan yangın aracın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile araçtaki yangını söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa

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