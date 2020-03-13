Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
13.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:17
Konya 'nın Ereğli ilçesinde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Adana Konya kara yolu üzeri Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mahmut N. idaresindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, seyir halindeki M.K. yönetimindeki 33 AUE 84 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseye sıkışan minibüs, tırın arkasında 200 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sabah Şuayip olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sabah Şuayip'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaza, Adana Konya kara yolu üzeri Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mahmut N. idaresindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, seyir halindeki M.K. yönetimindeki 33 AUE 84 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseye sıkışan minibüs, tırın arkasında 200 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ise ekiplerin uzun uğraşı sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sabah Şuayip olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sabah Şuayip'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
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