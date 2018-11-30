Minibüs tıra çarptı, sürücü araçta sıkıştı
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent
Köprüsü altında meydana geldi. Eskişehir
istikametine gitmekte olan Birol E. idaresindeki 26 B 15 14 plakalı minibüs, önünde seyreden Yusuf G. idaresindeki 16 ACS 180 plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan araç sürücüsü olay yerine ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik,Bozüyük