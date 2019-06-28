28.06.2019 11:21
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Minibüs traktöre arkadan çarptı, nohutlar yola saçıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Minibüs traktöre arkadan çarptı, nohutlar yola saçıldı: 1 ölü, 1 yaralı Minibüs sürücüsü feci kazada ağabeyini kaybettiADIYAMAN - Adıyaman'da, traktör römorkuna arkadan çarparak hurda yığınına dönen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Minibüs traktöre arkadan çarptı, nohutlar yola saçıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Minibüs sürücüsü feci kazada ağabeyini kaybetti
ADIYAMAN - Adıyaman 'da, traktör römorkuna arkadan çarparak hurda yığınına dönen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta 'dan Adıyaman istikametine gelmekte olan Musa Uçmak idaresindeki 34 JJ 3107 plakalı minibüs, aynı yöne seyir halinde olan Kadir Kuzu idaresindeki 02 AB 025 plakalı nohut yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Adıyaman- Kahta karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada adeta hurdaya dönerek parçalanan minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Reşat Uçmak (44), yola fırlayarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Musa Uçmak ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve trafik polis ekiplerinin olay yerinde aldığı güvenlik önlemleri ve çalışmaların ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemeler sonrası Mehmet Reşat Uçmak'ın cenazesi cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Minibüs traktöre arkadan çarptı, nohutlar yola saçıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
Adıyaman , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:55 Malatya'da dini nikahlı eşini yaralayan şüpheli tutuklandı
11:54 Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli yolculuğu
11:49 Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren zanlı yakalandı
11:32 Bozova'da 200 dönümlük arpa tarlası kül oldu
11:32 Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis
11:29 Uyuşturucu tacirleri hakim karşısında
11:29 İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent...